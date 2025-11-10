  • Спортс
0

Лоран Мекьес о провале в квалификации: «Ред Булл» не сможет побеждать без большого риска»

Мекьес объяснил риск «Ред Булл» в Бразилии.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился мыслями о смелых решениях, которые команда принимала на Гран-при Сан-Паулу.

Макс Ферстаппен провалил квалификацию, однако в гонке прорвался с пит-лейн на третью позицию.

«Простая правда заключается в том, что мы не были довольны балансом машины и ощущениями пилота после спринта.

Мы финишировали четвертыми, но фактически это было пятое место, если учесть сход Оскара [Пиастри], и никого не устраивал такой уровень.

Нам казалось, что оптимальное окно [настроек] – другое. Мы внесли изменения перед квалификацией. Очевидно, не сработало, но это наш подход к гонкам.

Мы рискуем – и не считаем, что сможем побеждать без такого большого риска. Поэтому команда пошла на этот шаг. Он не оправдался.

Это болезненно. Мы неправильно подготовились к квалификации, но что есть, то есть. Однако, опять же, мы часто рисковали в последние несколько месяцев. Я настаиваю на том, что это правильный подход. Такой сейчас гоночной настрой. У команды случались взлеты и падения.

[В воскресенье] болид ожил. Это главное. Пожалуй, машина позволяла сражаться за победу [при старте с более высоких позиций]», – заявил Мекьес.

«Ред Булл» о прорыве Ферстаппена: «Дождь ему не понадобился»

Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Надо оставаться реалистами. «Ред Булл» будет выкладываться ради побед в гонках до конца сезона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
