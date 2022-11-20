Макс Ферстаппен о помощи Пересу: «В теории можно заблокировать соперника, но вряд ли это будут честные гонки»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что с облегчением вздохнул после того, как команда решила не просить его сбрасывать темп и пытаться задержать Шарля Леклера, чтобы помочь напарнику в борьбе за второе место в общем зачете.

Леклер финишировал выше Переса на -Даби и опередил его в личном зачете.

«Нет, такой просьбы не поступало. Да и принять такое решение было бы непросто. То есть, заканчивать сезон вот так совсем не хочется…в теории ты конечно можешь заблокировать соперника, но разве это будут честные гонки? Думаю, это стало бы не самым приятным завершением борьбы в чемпионате и сезона в целом.

Судя по всему, Чеко хватало темпа, чтобы догнать Шарля и успеть провести обгон, но потом он потерял довольно много времени в неразберихе, возникшей из-за борьбы Гасли с Албоном. В этом эпизоде Чеко потерял очень много времени – я видел повтор инцидента.

При этом задним числом мы понимаем, что могли бы чуть сильнее атаковать на втором отрезке, учитывая ситуацию с износом шин, тогда бы Чеко отыграл больше. Но о таких вещах, разумеется, всегда легко рассуждать уже постфактум. В тот момент мы думали, что нам нужно беречь шины. Мы провели много отличных гоночных уик-эндов, но даже такие уик-энды порой могут вас чему-то научить», – рассказал Ферстаппен.

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