Гюнтер Штайнер об уходе Шумахера из «Хааса»: «Ты всегда будешь одним из нас»

Руководитель Гюнтер Штайнер попрощался с .

В следующем сезоне Мика заменит резервист .

«Мы желаем тебе всего доброго и всегда будем помнить, что ты был частью этого. Мы расстаемся, но я всегда говорю: люди в жизни встречаются как минимум дважды, если не трижды.

Так что спасибо тебе большое, Мик. Благодаря тебе команда продолжала идти вперед в прошлом году, когда было трудно. Один я бы не справился.

В этом сезоне случались тяжелые моменты, хорошие моменты, ###### американские горки, как всегда у нас бывает. Ты – часть этого, и, надеюсь, сохранишь это в своей памяти. В конечном счете мы хорошие люди, мы упорно сражаемся, и ты один из нас. Ты всегда будешь одним из нас. Спасибо, Мик», – обратился к пилоту Штайнер.

В последней гонке сезона в Абу-Даби Шумахер стал 16-м, его напарник – 17-м.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

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