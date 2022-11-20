Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд», «Хонда» объединится с другой командой (AMuS)

Компания «Форд» может стать участником «Формулы-1» с 2026 года в качестве моториста .

Ранее предполагалось, что австрийская команда снова объединит усилия с «Хондой», которая также планирует вернуться в чемпионат мира, однако советник «Ред Булл» намекнул, что помимо «Хонды» есть и другие заинтересованные стороны – то есть, .

В то же время , судя по всему, создаст новое моторное подразделение в «Ф-1» и заключит контракт с другой командой. Это означает, что японская компания начнет совершенно новый проект и будет разрабатывать двигатель с нуля. Точные планы «Хонды» могут стать известными общественности уже через неделю.

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