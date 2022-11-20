Фернандо Алонсо о последнем сходе в составе «Альпин»: «Рад, что все закончилось»
Фернандо Алонсо прокомментировал финальный сход в составе «Альпин».
Алонсо не проехал полную дистанцию Гран-при Абу-Даби из-за технических проблем. Очередной сход обеспечил Фернандо проигрыш напарнику Эстебану Окону по итогам года.
В следующем сезоне испанец будет выступать за «Астон Мартин».
«К сожалению, снова проблема с двигателем. Увы, это тема всего сезона.
Я рад, что это закончилось. С машиной номер 14 постоянно что-то происходило в этом году – шесть поломок. Даже если я не сходил, то это приводило к проблемам, как в квалификации в Австралии.
Проблемы с надежностью у нас случались, должно быть, девять или десять раз. На таком уровне это неприемлемо, и все они происходили с моей машиной. Так что я рад, что все закончилось.
Завтра у меня подгонка сиденья в «Астоне», а во вторник – шинные тесты. Надеюсь, в новом проекте будет везти больше.
Сегодня я разочарован, но ничего не могу с этим поделать. Однако я очень благодарен команде и сохраню хорошие воспоминания об «Альпин» и «Рено». Желаю им удачи в следующем году», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».
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