Фернандо Алонсо о последнем сходе в составе «Альпин»: «Рад, что все закончилось»

прокомментировал финальный сход в составе «Альпин».

Алонсо не проехал полную дистанцию -Даби из-за технических проблем. Очередной сход обеспечил Фернандо проигрыш напарнику по итогам года.

В следующем сезоне испанец будет выступать за .

«К сожалению, снова проблема с двигателем. Увы, это тема всего сезона.

Я рад, что это закончилось. С машиной номер 14 постоянно что-то происходило в этом году – шесть поломок. Даже если я не сходил, то это приводило к проблемам, как в квалификации в Австралии.

Проблемы с надежностью у нас случались, должно быть, девять или десять раз. На таком уровне это неприемлемо, и все они происходили с моей машиной. Так что я рад, что все закончилось.

Завтра у меня подгонка сиденья в «Астоне», а во вторник – шинные тесты. Надеюсь, в новом проекте будет везти больше.

Сегодня я разочарован, но ничего не могу с этим поделать. Однако я очень благодарен команде и сохраню хорошие воспоминания об «Альпин» и . Желаю им удачи в следующем году», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо сошел из-за технических проблем в последней гонке за «Альпин»

Алонсо проиграл Окону по итогам сезона-2022

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