Формула-2. Абу-Даби. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Версхор – 2-й, Другович – 3-й, Сэрджант – 6-й

Теги результаты Уильямс Формула-1 Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Трайдент Хайтек Рой Ниссани Према Ван Амерсфорт Рихард Версхор Энцо Фиттипальди Маркус Армстронг Джек Дуэн Хароуз Джехан Дарувала Логан Сэрджант Виртуози Лиам Лоусон Фелипе Другович Тео Пуршер Деннис Хаугер МП Моторспорт Авто

Гонщик «Карлина» Лиам Лоусон одержал победу в спринте «Формулы-2» в Абу-Даби.

Лоусон опередил стартовавшего с поула Рихарда Версхора из «Трайдента», третье место занял чемпион Фелипе Другович («МП Моторспорт»).

Логан Сэрджант финишировал шестым и в заключительной гонке сезона продолжит сражаться за завоевание суперлицензии и право выступать за «Уильямс» в «Формуле-1».

На первом круге в барьерах оказались Джехан Дарувала («Према») и Энцо Фиттипальди («Хароуз»), после чего заезд прервали красными флагами.

Этап 14, ОАЭ
Яс-Марина, Абу-Даби
19 ноября 2022 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Лиам Лоусон («Карлин») – 23 круга
2. Рихард Версхор («Трайдент») +7,9
3. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +8,8
4. Деннис Хаугер («Према») +14,9
5. Амаури Кордел («Ван Амерсфорт») +15,4
6. Логан Сэрджант («Карлин») +15,9
7. Джек Дуэн («Виртуози») +16,5
8. Рой Ниссани («ДАМС») +17,3
9. Тео Пуршер («АРТ») +17,5
10. Маркус Армстронг («Хайтек») +17,9
 
Положение в чемпионате
Топ-10
 
1. Фелипе Другович – 247 очков
2. Тео Пуршер – 164
3. Логан Сэрджант – 138
4. Лиам Лоусон – 133
5. Джек Дуэн – 128
6. Джехан Дарувала – 126
7. Энцо Фиттипальди – 126
8. Фредерик Вести – 117
9. Аюму Иваса – 114
10. Юри Випс – 110
 

Формула-2. Абу-Даби. Квалификация. Иваса – 1-й, Ниссани – 2-й, Пуршер – 3-й, Сэрджант – 6-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные