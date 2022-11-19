Формула-2. Абу-Даби. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Версхор – 2-й, Другович – 3-й, Сэрджант – 6-й
Гонщик «Карлина» Лиам Лоусон одержал победу в спринте «Формулы-2» в Абу-Даби.
Лоусон опередил стартовавшего с поула Рихарда Версхора из «Трайдента», третье место занял чемпион Фелипе Другович («МП Моторспорт»).
Логан Сэрджант финишировал шестым и в заключительной гонке сезона продолжит сражаться за завоевание суперлицензии и право выступать за «Уильямс» в «Формуле-1».
На первом круге в барьерах оказались Джехан Дарувала («Према») и Энцо Фиттипальди («Хароуз»), после чего заезд прервали красными флагами.
Этап 14, ОАЭ
Яс-Марина, Абу-Даби
19 ноября 2022 года
1-я гонка
Топ-10
1. Лиам Лоусон («Карлин») – 23 круга
2. Рихард Версхор («Трайдент») +7,9
3. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +8,8
4. Деннис Хаугер («Према») +14,9
5. Амаури Кордел («Ван Амерсфорт») +15,4
6. Логан Сэрджант («Карлин») +15,9
7. Джек Дуэн («Виртуози») +16,5
8. Рой Ниссани («ДАМС») +17,3
9. Тео Пуршер («АРТ») +17,5
10. Маркус Армстронг («Хайтек») +17,9
Положение в чемпионате
Топ-10
1. Фелипе Другович – 247 очков
2. Тео Пуршер – 164
3. Логан Сэрджант – 138
4. Лиам Лоусон – 133
5. Джек Дуэн – 128
6. Джехан Дарувала – 126
7. Энцо Фиттипальди – 126
8. Фредерик Вести – 117
9. Аюму Иваса – 114
10. Юри Випс – 110
Формула-2. Абу-Даби. Квалификация. Иваса – 1-й, Ниссани – 2-й, Пуршер – 3-й, Сэрджант – 6-й
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