Формула-2. Абу-Даби. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Версхор – 2-й, Другович – 3-й, Сэрджант – 6-й

Гонщик «Карлина» Лиам Лоусон одержал победу в спринте «Формулы-2» в Абу-Даби.

Лоусон опередил стартовавшего с поула Рихарда Версхора из «Трайдента», третье место занял чемпион Фелипе Другович («МП Моторспорт»).

Логан Сэрджант финишировал шестым и в заключительной гонке сезона продолжит сражаться за завоевание суперлицензии и право выступать за «Уильямс» в «Формуле-1».

На первом круге в барьерах оказались Джехан Дарувала («Према») и Энцо Фиттипальди («Хароуз»), после чего заезд прервали красными флагами.

Этап 14, ОАЭ

Яс-Марина, Абу-Даби

19 ноября 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Лиам Лоусон («Карлин») – 23 круга

2. Рихард Версхор («Трайдент») +7,9

3. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +8,8

4. Деннис Хаугер («Према») +14,9

5. Амаури Кордел («Ван Амерсфорт») +15,4

6. Логан Сэрджант («Карлин») +15,9

7. Джек Дуэн («Виртуози») +16,5

8. Рой Ниссани («ДАМС») +17,3

9. Тео Пуршер («АРТ») +17,5

10. Маркус Армстронг («Хайтек») +17,9

Положение в чемпионате

Топ-10

1. Фелипе Другович – 247 очков

2. Тео Пуршер – 164

3. Логан Сэрджант – 138

4. Лиам Лоусон – 133

5. Джек Дуэн – 128

6. Джехан Дарувала – 126

7. Энцо Фиттипальди – 126

8. Фредерик Вести – 117

9. Аюму Иваса – 114

10. Юри Випс – 110

Формула-2. Абу-Даби. Квалификация. Иваса – 1-й, Ниссани – 2-й, Пуршер – 3-й, Сэрджант – 6-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram