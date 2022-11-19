Маттиа Бинотто о своем будущем в «Феррари»: «Решать не мне, но я расслаблен»

Руководитель «Феррари» прокомментировал слухи о своем уходе.

Как сообщала La Gazzetta dello Sport, с января Бинотто заменит глава команды . В Скудерии назвали эту информацию «безосновательными слухами».

«Разумеется, решать не мне. Но я достаточно расслаблен. Я расслаблен потому, что всегда действовал открыто и честно, конструктивно общался со своими боссами, председателем [компании «Феррари» Джоном Элканном] – не только по поводу краткосрочных планов, но и средне- и долгосрочных.

Более того, если оглянуться назад – да, в этом сезоне случались взлеты и падения. Сегодня у нас не быстрейшая машина на решетке, но, полагаю, мы достигли главной цели – вернуться и быть конкурентоспособными с наступлением эпохи машин 2022 года.

Посмотрите, как мы начали сезон – никто не мог себе представить, что «Феррари» окажется настолько быстрой. Это доказывает, что команда очень здорово прошла через трудные моменты сезонов-2020 и 2021. Мы остались едиными. Команда не только очень хорошо работает, но и показывает свои способности.

Нам во многом нужно прибавить, проявились наши слабые стороны. Но я вполне уверен, что мы их изучим и разберемся, как делали в прошлом. Сотрудники на базе сосредоточатся на сезоне-2023, постараются прибавить. Кроме этого, нынешний год вышел выдающимся с точки зрения поулов, хотя в гонках темп не так хорош. Мы знаем, где необходимы улучшения. Со стратегией и всем остальным легче работать, если у тебя сильная машина в гонках. Так что я расслаблен и, более того, сосредоточен на том, что необходимо сделать.

К команде относятся со страстью, есть и критика. Много критики и слухов – так было и в прошлом. Я поговорил с председателем, мы открыто обсудили, как наилучшим образом двигаться вперед. Мы решили выпустить заявление – возможно, это лучший способ прекратить спекуляции, которые, безусловно, ни на чем не основаны. Вокруг «Феррари» всегда слухи, важно не отвлекаться на них», – сообщил Бинотто перед Гран-при Абу-Даби.

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