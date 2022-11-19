Гран-при Абу-Даби-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 20 ноября, стартует заключительная гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Абу-Даби. Начало заезда – в 16:00 по московскому времени.

Яс-Марина, Абу-Даби
20 ноября 2022 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
10. Фернандо Алонсо («Альпин»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Мик Шумахер («Хаас»)
13. Даниэль Риккардо («Макларен»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
19. Алекс Албон («Уильямс»)
20. Николас Латифи («Уильямс») 
 
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