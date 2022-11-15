«Феррари» отрицает уход Бинотто: «Эти слухи абсолютно безосновательны»
«Феррари» выпустила заявление в связи с информацией об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя Скудерии.
Как сообщила La Gazzetta dello Sport, Бинотто заменит глава команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.
«Что касается спекуляций в некоторых изданиях относительно положения руководителя Скудерии «Феррари» Маттиа Бинотто, «Феррари» заявляет, что эти слухи абсолютно безосновательны», – написала команда в соцсетях.
Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)
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