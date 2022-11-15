«Феррари» отрицает уход Бинотто: «Эти слухи абсолютно безосновательны»

«Феррари» выпустила заявление в связи с информацией об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя Скудерии.

Как сообщила La Gazzetta dello Sport, Бинотто заменит глава команды .

«Что касается спекуляций в некоторых изданиях относительно положения руководителя Скудерии «Феррари» , «Феррари» заявляет, что эти слухи абсолютно безосновательны», – написала команда в соцсетях.

Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)