«Феррари» отрицает уход Бинотто: «Эти слухи абсолютно безосновательны»

Теги возможные переходы Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Фредерик Вассер Альфа Ромео Авто

«Феррари» выпустила заявление в связи с информацией об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя Скудерии.

Как сообщила La Gazzetta dello Sport, Бинотто заменит глава команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.

«Что касается спекуляций в некоторых изданиях относительно положения руководителя Скудерии «Феррари» Маттиа Бинотто, «Феррари» заявляет, что эти слухи абсолютно безосновательны», – написала команда в соцсетях.

Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)

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