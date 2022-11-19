Льюис Хэмилтон о болиде «Мерседеса»-2022: «С нетерпением жду, когда закончу пилотировать эту штуку»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своих чувствах к болиду 2022 года.

После квалификации к Гран-при Абу-Даби Льюис сообщил, что машина снова подскакивает. По итогам сессии Хэмилтон показал пятое время.

Пилот признался, что после тестов, которые состоятся во вторник, 22 ноября, не будет скучать по W13.

«Нужна более эффективная машина [в 2023 году]. Вполне уверен, что у нового болида не будет этих характеристик.

С нетерпением жду, когда закончится вторник – день, когда мне в последний раз придется пилотировать эту штуку. И я не планирую когда-либо снова садиться за ее руль. Машина не станет одной из тех, которые я запрошу себе по контракту!» – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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