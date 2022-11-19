Албон выступает в шлеме с надписью «Латифи» на последнем этапе канадца за «Уильямс»
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон отметил последний совместный уик-энд с Николасом Латифи надписью на шлеме.
Перед третьей практикой в Абу-Даби Албон разместил на шлеме фамилию напарника. Канадец завершит выступления за «Уильямс» после данного этапа. В следующем сезоне его место займет пилот «Формулы-2» Логан Сэрджант, если наберет достаточное количество баллов для получения суперлицензии.
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Изображение: твиттер «Формулы-1»
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