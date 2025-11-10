  • Спортс
  Жак Вильнев: «Норрис боролся за свой чемпионский титул, заработал максимум очков и не допустил ни одной ошибки. Очень хорошее выступление»
Жак Вильнев: «Норрис боролся за свой чемпионский титул, заработал максимум очков и не допустил ни одной ошибки. Очень хорошее выступление»

Вильнев выделил трех лучших гонщиков этапа в Бразилии.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что наибольшее впечатление на него произвели Норррис, Антонелли и Ферстаппена – пилоты, финишировавшие в топ-3.

«В Сан-Паулу обошлось без дождя, но гонка все равно получилась захватывающей – от старта и до самого конца. Было и немного хаоса, как и всегда в Интерлагосе.

Ландо Норрис в этот уик-энд оказался на голову сильнее других. В этот уик-энд Ландо боролся за свой чемпионский титул, заработал максимальное количество очков и не допустил ни одной ошибки. Очень, очень хорошее выступление.

Антонелли тоже произвел очень хорошее впечатление. Не дрогнул под давлением, финишировал впереди своего напарника. Что насчет Макса Ферстаппена? Ему пришлось отыгрываться после старта с пит-лейн, еще и ранний прокол колеса – и при этом он сумел попасть на подиум. Почти дотянулся до второго места. Очень впечатляет – Максу удалось сохранить шансы на победу в чемпионате», – рассказал Вильнев.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

