Жак Вильнев: «Норрис боролся за свой чемпионский титул, заработал максимум очков и не допустил ни одной ошибки. Очень хорошее выступление»

Вильнев выделил трех лучших гонщиков этапа в Бразилии.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что наибольшее впечатление на него произвели Норррис, Антонелли и Ферстаппена – пилоты, финишировавшие в топ-3.

«В Сан-Паулу обошлось без дождя, но гонка все равно получилась захватывающей – от старта и до самого конца. Было и немного хаоса, как и всегда в Интерлагосе.

Ландо Норрис в этот уик-энд оказался на голову сильнее других. В этот уик-энд Ландо боролся за свой чемпионский титул, заработал максимальное количество очков и не допустил ни одной ошибки. Очень, очень хорошее выступление.

Антонелли тоже произвел очень хорошее впечатление. Не дрогнул под давлением, финишировал впереди своего напарника. Что насчет Макса Ферстаппена ? Ему пришлось отыгрываться после старта с пит-лейн, еще и ранний прокол колеса – и при этом он сумел попасть на подиум. Почти дотянулся до второго места. Очень впечатляет – Максу удалось сохранить шансы на победу в чемпионате», – рассказал Вильнев.

