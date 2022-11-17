Никита Мазепин: «Поддерживать сегодняшний политический конфликт в соцсетях или быть против – равнозначно радикально. Страшно поставить под угрозу близких людей»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мыслями о «сегодняшнем политическом конфликте».

Перед стартом сезона-2022 разорвал контракт с Никитой, а также с компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий» – титульным спонсором команды.

Мазепин подчеркнул, что сохраняет нейтралитет, и порассуждал о последствиях постов в социальных сетях.

«Я не высказывался на тему сегодняшнего политического конфликта ни с самого его начала, ни с того момента, как вся эта ситуация повлияла на меня напрямую, и я потерял контракт с командой «Хаас».

Отсутствие дискуссионных постов на эту тему и скриншотов новостей в сториз для многих равносильно отсутствию реакции на политические события, но это не так. Я точно так же переживаю эту ситуацию и каждый день пропускаю через себя все это, обсуждаю с близкими людьми.

Как и многие из вас, в ком-то из своих друзей я нахожу поддержку, а с кем-то из близких не могу найти общих точек соприкосновения. Хоть мы можем быть не согласны друг с другом и горячо отстаиваем свою точку зрения, но это все равно территория безопасности – доверительная обстановка.

Для меня, как для публичного человека, соцсети таким местом больше не являются. Удивительно, но поддерживать сегодня этот конфликт в соцсетях или быть против него — равнозначно радикально. Не страшно пожертвовать своей популярностью, «рейтингом» — чем угодно, страшно поставить под угрозу близких людей и то, что удалось создать после стольких потерь.

К счастью или к сожалению, я не политик, а спортсмен. С самого детства я занимался спортом и в нем видел смысл своей жизни. Он вдохновляет, заставляет двигаться дальше, не опускать руки и надеяться, что однажды спорт станет открытым, дружественным и не зависящим ни от каких сторонних событий, в том числе политических. Мы должны понимать, что политизация спорта приведет к расколу не только всего спортивного и олимпийского движения, но и повлияет в будущем на все социальные сферы жизни. Поэтому спорт должен оставаться нейтральной территорией, и я, как представитель этой касты, тоже должен соблюдать нейтралитет.

Кто-то скажет, что это бездействие или боязнь выразить свою позицию. Но в данном случае для меня нейтралитет и есть позиция», – написал Мазепин.

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