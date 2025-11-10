  • Спортс
  • Норрис, Ферстаппен и Леклер – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Хэмилтон – 18-й
8

Норрис, Ферстаппен и Леклер – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Хэмилтон – 18-й

Норрис возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Бразилии.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Сан-Паулу.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первое место в рейтинге занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, который выиграл и спринт, и основную гонку, благодаря чему увеличил свое преимущество в общем зачете до 24 очков.

Второе место в рейтинге занял финишировавший третьим Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а на третьей позиции оказался пилот «Феррари» Шарль Леклер, который не сумел добраться до финиша из-за того, что не по своей вине попал в аварию с участием Оскара Пиастри («Макларен») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Рейтинг пилотов Гран-при Сан-Паулу (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

5. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Оливер Бермэн («Хаас»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11 Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Карлос Сайнс («Уильямс»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

15. Оскар Пиастри («Макларен»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Франко Колапинто («Альпин»)

18. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

19. Юки Цунода («Ред Булл»)

20. Габриэл Бортолето («Заубер»)

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
