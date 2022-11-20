Сэрджант заработал суперлицензию и станет пилотом «Уильямса» в «Ф-1» в 2023 году

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Гонщик «Формулы-2» Логан Сэрджант завершил чемпионат на четвертом месте.

В последней гонке сезона в Абу-Даби Сэрджант финишировал пятым. Логан пропустил в общем зачете напарника по «Карлину» Лиама Лоусона, однако заработал достаточное количество баллов для получения суперлицензии и сможет выступать в «Формуле-1».

В следующем сезоне Сэрджант займет место Николаса Латифи в «Уильямсе».

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