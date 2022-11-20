Алонсо сошел из-за технических проблем в последней гонке за «Альпин»

Теги Фернандо Алонсо Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Фернандо Алонсо завершил выступления за «Альпин» сходом.

Двукратный чемпион «Формулы-1» был вынужден досрочно закончить Гран-при Абу-Даби из-за технических проблем на 28-м круге. Фернандо ехал на грани очковой зоны.

В следующем сезоне Алонсо будет выступать за «Астон Мартин».

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Sports.ru:

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