Дженсон Баттон: «Ферстаппен выигрывает гонки. Если Перес этим недоволен, это только его проблемы»

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Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о конфликте, который возник в «Ред Булл» между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

По словам Баттона, общественности не стоит обвинять Ферстаппена, учитывая то, что настоящие чемпионы редко бывают готовы отдавать кому бы то ни было очки:

«Именно Макс выигрывает гонки. Если Чеко этим недоволен, это только его проблема. Себастьян Феттель делал то же самое. Вспомните истории с «мульти-21» и так далее. При этом Себа мы считаем милым и замечательным парнем».

Баттон также сомневается, что с учетом формы пилотов в последних гонках Ферстаппен сможет оказать Пересу какую-то активную помощь на Гран-при Абу-Даби:

«Если Чеко будет сильно отставать от Макса – если тот будет лидировать, а Чеко будет позади в 20 секундах, например, то Макс вряд ли станет замедляться, чтобы пропустить напарника. В этом смысле оказать помощь, отдав шестое место, было проще. Здесь, как кажется, у Макса есть преимущество над Чеко. Но посмотрим, что будет в квалификации».

Медийное самоубийство Ферстаппена через бойкот приказов – вина команды. Именно «Ред Булл» вынес конфликт в эфир вместо решения

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