Последний шлем Феттеля в «Формуле-1» с 1000 фотографий фанатов
Представлен шлем Себастьяна Феттеля для Гран-при Абу-Даби.
Гонка станет для четырехкратного чемпиона мира последней в «Формуле-1».
Пилот «Астон Мартин» решил разместить на ливрее 1000 фотографий болельщиков. Места были разыграны на благотворительном аукционе, все средства пойдут на проекты Себа по защите окружающей среды.
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