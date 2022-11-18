Последний шлем Феттеля в «Формуле-1» с 1000 фотографий фанатов

Представлен шлем для Гран-при Абу-Даби.

Гонка станет для четырехкратного чемпиона мира последней в «Формуле-1».

Пилот решил разместить на ливрее 1000 фотографий болельщиков. Места были разыграны на благотворительном аукционе, все средства пойдут на проекты Себа по защите окружающей среды.

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Фото: твиттер Jens Munser Designs