Пилоты «Формулы-1» потратили на прощальном ужине Феттеля 166 000 долларов

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В преддверии Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2022, гонщики «Формулы-1» встретились на прощальном ужине Себастьяна Феттеля, для которого предстоящая гонка станет последней в карьере.

Примечательно, что кто-то из них сфотографировал чек, из которого можно сделать вывод, что на ужине пилоты перекусили пахлавой, ели гаспачо, а также, например, выпили семь бутылок вина «Петрю» (в том числе 2009 года, которое обошлось в 27000 долларов за бутылку). 

За весь ужин гонщики заплатили (возможно, это сделал сам Феттель) 615 000 дирхамов, или около 166 000 долларов.

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