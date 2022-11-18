Пилоты «Формулы-1» потратили на прощальном ужине Феттеля 166 000 долларов

В преддверии -Даби, заключительного этапа сезона-2022, гонщики «Формулы-1» встретились на прощальном ужине , для которого предстоящая гонка станет последней в карьере.

Примечательно, что кто-то из них сфотографировал чек, из которого можно сделать вывод, что на ужине пилоты перекусили пахлавой, ели гаспачо, а также, например, выпили семь бутылок вина «Петрю» (в том числе 2009 года, которое обошлось в 27000 долларов за бутылку).

За весь ужин гонщики заплатили (возможно, это сделал сам Феттель) 615 000 дирхамов, или около 166 000 долларов.

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