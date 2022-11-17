Хюлькенберг подписал контракт с «Хаасом» на 2023 год
«Хаас» раскрыл состав команды на сезон-2023.
Место Мика Шумахера займет резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг, который станет напарником Кевина Магнуссена.
Хюлькенберг дебютировал в «Ф-1» в 2010-м в составе «Уильямса», а в 2012-2019 годах гонялся за «Форс-Индию» и «Рено». За последние три сезона Нико пять раз заменял заболевших пилотов «Рейсинг Пойнт» / «Астон Мартин».
«Рад вернуться в «Формулу-1» на постоянной основе! Есть ощущение, словно я никогда и не уходил из «Формулы-1», – сказал Хюлькенберг. – Рад возможности снова заниматься любимым делом, и хочу поблагодарить Джина Хааса и Гюнтера Штайнера за доверие. Мы будем бороться с другими командами в середине пелотона, с нетерпением этого жду».
Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?
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