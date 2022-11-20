Феттель завершил карьеру в «Формуле-1»
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель провел последнюю гонку в «Формуле-1» – Гран-при Абу-Даби, завершив ее на десятом месте.
В июле 35-летний пилот объявил, что завершит выступления в «Ф-1» по окончании сезона-2022.
Феттель дебютировал в чемпионате в 2007 году в составе «БМВ-Заубера», после чего гонялся за «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».
Себастьян завоевал первые победы в истории «Торо Россо» и «Ред Булл» и выиграл четыре титула подряд в 2010-2013 годах. Феттель – рекордсмен по количеству побед подряд (9 в 2013-м), самый молодой чемпион мира и обладатель поул-позиции в истории «Формулы-1».
Всего на счету Себа 16 сезонов в «Ф-1», 300 Гран-при (7-й показатель в истории), 53 победы (3-й), 122 подиума (3-й) и 57 поула (4-й).
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