Лео Туррини: «Ферстаппен – Пеле «Ф-1», но в Бразилии Супермакса опередил Антонелли – мой Гарри Поттер»

Туррини сравнил Ферстаппена с Пеле, а Антонелли – с Гарри Поттером.

Известный итальянский обозреватель Лео Туррини высказался о борьбе пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Сан-Паулу.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» прорвался на третью позицию с пит-лейн, итальянец сохранил второе место.

«Макс Ферстаппен для «Ф-1» – то же самое, что Пеле для футбола. Если считаете, что я преувеличиваю, извините, но я в этом убежден.

Конечно, он может показаться неприятным. Но в Интерлагосе он снова доказал, что является лучшим, с титулом или без.

И все равно на финишной черте Гран-при Бразилии Супермакса опередил Кими Антонелли. Мой, наш Гарри Поттер! Известно, что я питаю слабость к этому молодому человеку. И публично в этом признавался.

Этот парень не находится за рулем «Мерседеса » золотой эры. Но все же он излучает лазерные лучи своего таланта. Весь уик-энд в Сан-Паулу эмилианец был великолепен. Скажу лишь следующее: победа – единственное, чего ему не хватает. А она придет, придет», – написал журналист.

