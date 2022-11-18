ФИА изучает введение в «Ф-1» колесных арок в дождевых условиях для улучшения видимости

ФИА исследует, как можно улучшить видимость в дождевых условиях с помощью новых деталей.

Федерация отмечает, что большое количество спрея от машин «Формулы-1» нового поколения приводит к тому, что сессии приходится откладывать или прерывать красными флагами.

Исследование посвящено новым деталям, а именно колесным аркам, которые должны снизить уровень спрея. Их предполагается крепить лишь в случае условий, соответствующих использованию дождевых шин – перед гонками либо под красными флагами. Первая концепция была представлена на заседании Комиссии ФИА, Федерация продолжит работать над предложениями.

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч)

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