Тото Вольфф не верит в титул Ферстаппена: «На сколько очков отстает Макс, 49? Думаю, этот поезд уже ушел»

Вольфф не верит в шансы Ферстаппена на титул.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что по итогам Гран-при Сан-Паулу Макс Ферстаппен потерял реалистичные шансы на победу в чемпионате.

После гонки в Бразилии отставание Ферстаппена от лидирующего в чемпионате Ландо Норриса выросло до 49 очков.

«На сколько очков теперь отстает Макс [Ферстаппен от Норриса]? На 49? Думаю, этот поезд уже ушел. Что касается пилотов «Макларена », то просто дайте им бороться друг с другом, при условии, что они не будут допускать контактов между собой.

Сейчас Ландо удалось создать очень солидный отрыв, но он не может позволить себе схода с дистанции гонки. Потому что в этом случае ситуация снова перевернется.

С точки зрения болельщиков хочется видеть, как борьба за титул будет идти до самой последней гонки, в равных условиях, при равенстве очков. Но Ландо и правда впечатляюще провел последние гонки», – рассказал Вольфф.

