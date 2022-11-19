Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной квалификации за сезон

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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прервал рекордную серию в «Формуле-1» – с 2007 по 2021 год (всю свою карьеру) он хотя бы один раз за сезон становился обладателем поул-позиции. 

В общей сложности на счету Льюиса 15 сезонов с поулами, вторая длительная серия – у Михаэля Шумахера, который выигрывал квалификации с 1994 по 2006 год (13 сезонов). 

В этом году лучшими квалификационными результатами Хэмилтона стали третьи места на Гран-при Сингапура и Мексики. 

Кроме того, если завтра Хэмилтон не выиграет гонку в Абу-Даби, он также впервые в карьере завершит год без побед в Гран-при.

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