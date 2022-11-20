«Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. Это лучший результат команды с 2019 года

завоевала второе место в командном зачете «Формулы-1» 2022 года.

В борьбе за вторую строчку Скудерия опередила . досрочно завоевал Кубок конструкторов.

В последней гонке сезона в Абу-Даби Шарль Леклер приехал к финишу вторым, Карлос Сайнс стал четвертым. Для соперников из «Мерседеса» уик-энд вышел неудачным: Джордж Расселл завершил заезд пятым, Льюис Хэмилтон сошел.

Итальянская команда вернулась на вторую строчку после неудачных сезонов-2020 (шестое место) и 2021 (третье). «Феррари» не выигрывала Кубок конструкторов с 2008 года.

Скудерия возглавляла командный зачет 2022 года до .

Гран-при Абу-Даби-2022. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

Леклер стал вице-чемпионом «Ф-1», опередив Переса

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