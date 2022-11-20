«Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. Это лучший результат команды с 2019 года
«Феррари» завоевала второе место в командном зачете «Формулы-1» 2022 года.
В борьбе за вторую строчку Скудерия опередила «Мерседес». «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов.
В последней гонке сезона в Абу-Даби Шарль Леклер приехал к финишу вторым, Карлос Сайнс стал четвертым. Для соперников из «Мерседеса» уик-энд вышел неудачным: Джордж Расселл завершил заезд пятым, Льюис Хэмилтон сошел.
Итальянская команда вернулась на вторую строчку после неудачных сезонов-2020 (шестое место) и 2021 (третье). «Феррари» не выигрывала Кубок конструкторов с 2008 года.
Скудерия возглавляла командный зачет 2022 года до Гран-при Испании.
Гран-при Абу-Даби-2022. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
Леклер стал вице-чемпионом «Ф-1», опередив Переса
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