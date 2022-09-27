Составы команд «Ф-1» на 2023 год: подтверждены 17 гонщиков из 20

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После объявления о продлении контракта между Чжоу Гуаньюем и «Альфа Ромео» стали известны составы большинства команд «Формулы-1» на сезон-2023.

Вакантными остаются позиции в «Альпин», «Уильямсе» и «Хаасе». Также может освободиться место Пьера Гасли: француза подтвердили в «Альфа Таури» до конца 2023 года, однако затем в «Ред Булл» допустили досрочное расторжение соглашения.

Составы команд «Ф-1» на сезон-2023
 
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон (контракт до конца 2023 года), Джордж Расселл (многолетний контракт с 2022-го)
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (2028), Серхио Перес (2024)
«Феррари»: Шарль Леклер (2024), Карлос Сайнс (2024)
«Макларен»: Ландо Норрис (2025), Оскар Пиастри (многолетний контракт с 2023-го)
«Альпин»: Эстебан Окон (2024), напарник не подтвержден
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (многолетний контракт с 2023-го), Ланс Стролл (подтвержден на 2023-й)
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас (многолетний контракт, предположительно до 2024-го), Чжоу Гуаньюй (2023)
«Альфа Таури»: Юки Цунода (2023), Пьер Гасли (2023)
«Уильямс»: Алекс Албон (многолетний контракт с 2023-го), напарник не подтвержден
«Хаас»: Кевин Магнуссен (многолетний контракт с 2022-го), напарник не подтвержден
 

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