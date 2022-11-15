Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)
Маттиа Бинотто покинет пост руководителя «Феррари», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Президент компании Джон Элканн принял решение заменить Бинотто на Фредерика Вассера, который в данный момент возглавляет «Альфа Ромео». Фредерик начнет работать в Скудерии с января следующего года.
Кандидатура Вассера рассматривалась «Феррари» еще летом прошлого года, утверждает итальянское издание. Gazzetta отмечает, что под руководством француза начал выступления в «Формуле-1» нынешний лидер «Феррари» Шарль Леклер.
За этап до конца сезона-2022 «Феррари» занимает вторую строчку в Кубке конструкторов, «Ред Булл» досрочно оформил титул.
До «Альфа Ромео» Вассер был руководителем команды «Рено» в «Ф-1» и работал в «АРТ» в GP2. Бинотто возглавляет «Феррари» с 2019 года – на этом посту он сменил Маурицио Арривабене, ныне генерального директора «Ювентуса».
Бинотто может покинуть пост руководителя «Феррари» – в качестве замены рассматривается Вассер (Лео Туррини)
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