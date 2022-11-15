Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)

покинет пост руководителя «Феррари», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Президент компании Джон Элканн принял решение заменить Бинотто на , который в данный момент возглавляет . Фредерик начнет работать в Скудерии с января следующего года.

Кандидатура Вассера рассматривалась «Феррари» еще летом прошлого года, утверждает итальянское издание. Gazzetta отмечает, что под руководством француза начал выступления в «Формуле-1» нынешний лидер «Феррари» .

За этап до конца сезона-2022 «Феррари» занимает вторую строчку в Кубке конструкторов, «Ред Булл» досрочно оформил титул.

До «Альфа Ромео» Вассер был руководителем команды в «Ф-1» и работал в «АРТ» в GP2. Бинотто возглавляет «Феррари» с 2019 года – на этом посту он сменил Маурицио Арривабене, ныне генерального директора «Ювентуса».

Бинотто может покинуть пост руководителя «Феррари» – в качестве замены рассматривается Вассер (Лео Туррини)