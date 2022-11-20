Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов
Итоговое положение пилотов «Формулы-1» в чемпионате 2022 года
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 454 очка
2. Шарль Леклер («Феррари») – 308
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 305
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 275
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 246
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 240
7. Ландо Норрис («Макларен») – 122
8. Эстебан Окон («Альпин») – 92
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 49
11. Даниэль Риккардо («Макларен») – 37
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 37
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 25
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 23
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 18
16. Мик Шумахер («Хаас») – 12
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 12
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Алекс Албон («Уильямс») – 4
20. Николас Латифи («Уильямс») – 2
21. Ник де Врис («Уильямс») – 2
22. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 759 очков
2. «Феррари» – 554
3. «Мерседес» – 515
4. «Альпин» – 173
5. «Макларен» – 159
6. «Альфа Ромео» – 55
7. «Астон Мартин» – 55
8. «Хаас» – 37
9. «Альфа Таури» – 35
10. «Уильямс» – 8
Гран-при Абу-Даби-2022. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
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