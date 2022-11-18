Шварцман провел практику «Ф-1» как нейтральный спортсмен. Ранее Роберт выступал под флагом Израиля

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Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман выступил в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби в нейтральном статусе.

В прошлом году Шварцман выступал в «Формуле-2» под российским флагом, а в нынешнем участвовал в практике «Формулы-1» перед Гран-при США под израильской лицензией. В заявочный лист на этап в Абу-Даби Роберта внесли как нейтрального спортсмена.

Гран-при Абу-Даби-2022. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Шварцман – 7-й

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