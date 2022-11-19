Участники «Формулы-1» устроили пробежку по трассе «Яс-Марина» в честь Феттеля

устроила пробежку в честь , завершающего карьеру.

Многие участники – будь то пилоты, сотрудники команд или самого чемпионата, – приняли участие в пробежке по трассе «Яс-Марина». Среди пилотов в импровизированном марафоне точно выступили Мик Шумахер ( ) и ( ). Участвовал и босс «Ф-1» Стефано Доменикали.

Гран-при Абу-Даби станет последним этапом в карьере Феттеля – четырехкратный чемпион «Ф-1» покинет гоночную серию по окончании сезона.

Последний круг Феттеля в квалификациях «Ф-1» – могучий. Смотрели отец Себа и создатель его шлемов с семьей

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