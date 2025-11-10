«Макларен» расстался с тремя юниорами и подписал де Пало в «Ф-3». Ранее программу покинул Данн

Угочукву и еще два юниора покинули Академию «Макларена».

«Макларен » объявил, что Маттео де Пало присоединился к молодежной программе.

18-летний итальянец выступит на Гран-при Макао-2025 и проведет сезон-2026 в «Формуле-3».

Команда также подтвердила расставание с Уго Угочукву, Мартиниусом Стенсхорне и Брандо Бадоером, которые участвовали в «Ф-3» в 2025-м.

Ранее программу покинул пилот «Формулы-2» Алекс Данн.

Гельмут Марко: «Данн не вариант для «Ред Булл». Линдблад – одна из надежд команды»