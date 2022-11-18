«Ф-1» опробует использование DRS через круг после старта или рестарта в 2023 году

В 2023 году в «Формуле-1» будут действовать экспериментальные правила по использованию системы DRS.

Решение одобрила Комиссия ФИА. Во время шести спринт-гонок следующего сезона заднее антикрыло можно будет открывать спустя круг после старта или рестарта (с места или с хода), а не через два круга, как обычно. Правила опробуют с прицелом на 2024 год, когда их могут ввести и на воскресных гонках.

Кроме этого, на заседании Комиссии обсудили использование термочехлов. ФИА и ФОМ по-прежнему рассчитывают на отказ от «грелок» в 2024 году, однако окончательное решение будет принято не раньше июля 2023-го.

Также Комиссия согласилась, что текущие штрафы за замену элементов силовых установок являются недостаточно суровыми и не мешают командам менять детали стратегически. Ситуацию продолжат анализировать.

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