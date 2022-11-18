Гран-при Абу-Даби-2022. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Шварцман – 7-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Пьетро Фиттипальди Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Джек Дуэн Роберт Шварцман Альфа Ромео Патрисио О'Уорд Логан Сэрджант Лиам Лоусон Фелипе Другович Юки Цунода Альпин Авто
Яс-Марина, Абу-Даби
18 ноября 2022 года
1-я практика
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.26,633 (21 круг)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,220 (30)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,255 (22)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,334 (23)
5. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,568 (22)
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,635 (20)
7. Роберт Шварцман («Феррари») +0,796 (24)
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,986 (21)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,022 (23)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,207 (26)
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,212 (28)
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,258 (27)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,358 (27)
14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,431 (22)
15. Логан Сэрджант («Уильямс») +1,465 (23)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,509 (20)
17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,571 (26)
18. Пато О’Уорд («Макларен») +1,717 (22)
19. Джек Дуэн («Альпин») +1,851 (25)
20. Фелипе Другович («Астон Мартин») +2,039 (23)
 

Шварцман, Кубица и еще 6 «пятничных» пилотов проведут практику перед Гран-при Абу-Даби

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные