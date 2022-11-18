Гран-при Абу-Даби-2022. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Шварцман – 7-й
Яс-Марина, Абу-Даби
18 ноября 2022 года
1-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.26,633 (21 круг)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,220 (30)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,255 (22)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,334 (23)
5. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,568 (22)
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,635 (20)
7. Роберт Шварцман («Феррари») +0,796 (24)
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,986 (21)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,022 (23)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,207 (26)
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,212 (28)
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,258 (27)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,358 (27)
14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,431 (22)
15. Логан Сэрджант («Уильямс») +1,465 (23)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,509 (20)
17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,571 (26)
18. Пато О’Уорд («Макларен») +1,717 (22)
19. Джек Дуэн («Альпин») +1,851 (25)
20. Фелипе Другович («Астон Мартин») +2,039 (23)
Шварцман, Кубица и еще 6 «пятничных» пилотов проведут практику перед Гран-при Абу-Даби
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