Леклер стал вице-чемпионом «Ф-1», опередив Переса

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер завоевал второе место в «Формуле-1» по итогам сезона-2022.

До Гран-при Абу-Даби Леклер заработал 290 очков, как и пилот «Ред Булл» Серхио Перес. В последней гонке сезона пилот Скудерии финишировал вторым, его соперник стал третьим.

Шарль выиграл первую гонку года и возглавлял турнирную таблицу до Гран-при Испании, затем его опередил Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Вице-чемпионство – лучшее достижение Леклера в «Ф-1». В 2019 году монегаск стал четвертым по итогам года.

Гран-при Абу-Даби-2022. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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