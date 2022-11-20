Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
Феттель в Абу-Даби провел последнюю гонку в карьере и завершает выступления в «Формуле-1». Ему удалось финишировать на 10-й позиции.
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