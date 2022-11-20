Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби

Пилот был признан гонщиком дня по итогам -Даби.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

Феттель в Абу-Даби провел последнюю гонку в карьере и завершает выступления в «Формуле-1». Ему удалось финишировать на 10-й позиции.

Великий Феттель уходит: чем он поразил «Ф-1», какие советы услышал от Шумахера и почему не принимал с ним сравнения

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