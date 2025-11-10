Оливер Бермэн: «Шестое место – лучший результат, на который мог рассчитывать «Хаас». Мы очень довольны»

Бермэн рад 6-му месту в Бразилии.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался очень доволен достигнутым результатом.

Благодаря 6-му месту Бермэна «Хаас» до 2-х очков сократил отставание от «Астон Мартин». При этом команда сохраняет шансы на 6-е место в Кубке конструкторов – для этого нужно будет обойти «Рейсинг Буллз», чье преимущество составляет 12 очков.

«Я очень доволен. Как мне кажется, мы превосходно провели гонку и это лучший результат, на который мы могли рассчитывать. Разумеется, на нашей стороне было и везение – учитывая, что несколько машин соперников сошли с дистанции гонки, но в целом, как мне кажется, мы очень хорошо провели этот заезд.

У нас была хорошая стратегия, хороший темп, было несколько отличных обгонов. Так что да, это было здорово. Результат гонки в Мексике стал сюрпризом, но здорово то, что мы смогли использовать это импульс, и в Бразилии финишировали шестыми. Отличные ощущения. И у команды должны быть неплохие шансы развить успех в трех оставшихся гонках», – рассказал Бермэн.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!