Алонсо подготовил для Гран-при Абу-Даби дизайн шлема в честь Феттеля

Пилот подготовил особый дизайн шлема для -Даби.

Алонсо выступит на последнем этапе сезона в особом шлеме в честь , который завершает карьеру в «Формуле-1» по окончании этого сезона.

«Хочу слушать своих детей, когда нужен им, а не вынужденно прощаться». Полное обращение Феттеля, который прощается с «Ф-1»

Ох, Феттель уходит из «Ф-1»! Специально влез в соцсети, набрал 500к подписчиков за утро – и выкатил прощание с проникновенным рассказом о себе