Алонсо подготовил для Гран-при Абу-Даби дизайн шлема в честь Феттеля
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подготовил особый дизайн шлема для Гран-при Абу-Даби.
Алонсо выступит на последнем этапе сезона в особом шлеме в честь Себастьяна Феттеля, который завершает карьеру в «Формуле-1» по окончании этого сезона.
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