Алонсо подготовил для Гран-при Абу-Даби дизайн шлема в честь Феттеля

Теги Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Альпин шлемы Авто

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подготовил особый дизайн шлема для Гран-при Абу-Даби.

Алонсо выступит на последнем этапе сезона в особом шлеме в честь Себастьяна Феттеля, который завершает карьеру в «Формуле-1» по окончании этого сезона.

«Хочу слушать своих детей, когда нужен им, а не вынужденно прощаться». Полное обращение Феттеля, который прощается с «Ф-1»

Ох, Феттель уходит из «Ф-1»! Специально влез в соцсети, набрал 500к подписчиков за утро – и выкатил прощание с проникновенным рассказом о себе

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