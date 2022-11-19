Итоги квалификационных дуэлей напарников в «Ф-1» в сезоне-2022: Норрис одержал самую разгромную победу

В Абу-Даби завершилась последняя, 22-я квалификация 73-го чемпионата мира «Формулы-1».

Почти во всех командах более титулованные гонщики были быстрее напарников – исключением стала пара в «Макларене», где Ландо Норрис разгромил Даниэля Риккардо со счетом 20:2.

: Макс Ферстаппен – Серхио Перес 18:4

: Шарль Леклер – Карлос Сайнс 15:7

«Мерседес»: – Джордж Расселл 13:9

«Альпин»: – Эстебан Окон 12:10

«Макларен»: Ландо Норрис – Даниэль Риккардо 20:2

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – Чжоу Гуаньюй 14:8

«Астон Мартин»: – Ланс Стролл 13:7, Нико Хюлькенберг – Ланс Стролл 1:1

«Хаас»: Кевин Магнуссен – Мик Шумахер 16:6

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – Юки Цунода 13:9

«Уильямс»: Алекс Албон – Николас Латифи 19:2, Ник де Врис – Николас Латифи 1:0

При подсчете не учитывались штрафы и технические проблемы, которые мешали пилотам проехать в полную силу.

Последняя квалификация сезона «Ф-1»: Феттель выдал мощный перформанс, Ферстаппен взял поул