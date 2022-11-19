Итоги квалификационных дуэлей напарников в «Ф-1» в сезоне-2022: Норрис одержал самую разгромную победу

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В Абу-Даби завершилась последняя, 22-я квалификация 73-го чемпионата мира «Формулы-1». 

Почти во всех командах более титулованные гонщики были быстрее напарников – исключением стала пара в «Макларене», где Ландо Норрис разгромил Даниэля Риккардо со счетом 20:2. 

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – Серхио Перес 18:4
«Феррари»: Шарль Леклер – Карлос Сайнс 15:7
«Мерседес»: Льюис Хэмилтон – Джордж Расселл 13:9
«Альпин»: Фернандо Алонсо – Эстебан Окон 12:10
«Макларен»: Ландо Норрис – Даниэль Риккардо 20:2
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – Чжоу Гуаньюй 14:8
«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – Ланс Стролл 13:7, Нико Хюлькенберг – Ланс Стролл 1:1
«Хаас»: Кевин Магнуссен – Мик Шумахер 16:6
«Альфа Таури»: Пьер Гасли – Юки Цунода 13:9
«Уильямс»: Алекс Албон – Николас Латифи 19:2, Ник де Врис – Николас Латифи 1:0
 

При подсчете не учитывались штрафы и технические проблемы, которые мешали пилотам проехать в полную силу.

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