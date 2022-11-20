Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за сезон

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Завершилась серия из 15 лет с победами Льюиса Хэмилтона.

Ранее пилот «Мерседеса» выигрывал как минимум одну гонку по ходу каждого из своих сезонов в «Формуле-1». В 2022 году Хэмилтон пять раз финишировал вторым и четыре раза – третьим. По итогам сезона Льюис уступил своему напарнику Джорджу Расселлу.

На Гран-при Абу-Даби Хэмилтон сошел из-за технических проблем.

Также семикратный чемпион мира впервые в карьере не завоевал ни одной поул-позиции за сезон.

Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной квалификации за сезон

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