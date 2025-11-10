Лоран Мекьес: «3-е место Ферстаппена – столь же впечатляющий результат, что и победа в Бразилии в 2024-м»

Мекьес сравнил два прорыва Ферстаппена в Бразилии.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес вспомнил о победе Макса Ферстаппена на прошлогоднем Гран-при Сан-Паулу.

В 2025-м нидерландец финишировал третьим после старта с пит-лейн.

«Надо отдать должное Максу за потрясающий пилотаж. В прошлом году он выиграл здесь с 17-го места на мокрой трассе. Считаю, третья позиция в сухих условиях, в гонке с относительно небольшим количеством событий – столь же впечатляющий результат», – заявил Мекьес.

