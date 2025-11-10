Лоран Мекьес: «3-е место Ферстаппена – столь же впечатляющий результат, что и победа в Бразилии в 2024-м»
Мекьес сравнил два прорыва Ферстаппена в Бразилии.
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес вспомнил о победе Макса Ферстаппена на прошлогоднем Гран-при Сан-Паулу.
В 2025-м нидерландец финишировал третьим после старта с пит-лейн.
«Надо отдать должное Максу за потрясающий пилотаж. В прошлом году он выиграл здесь с 17-го места на мокрой трассе. Считаю, третья позиция в сухих условиях, в гонке с относительно небольшим количеством событий – столь же впечатляющий результат», – заявил Мекьес.
Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!
«Ред Булл» о прорыве Ферстаппена: «Дождь ему не понадобился»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
