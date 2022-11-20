Ферстаппен выиграл 15-ю гонку за сезон, улучшив рекорд «Формулы-1»

Гонщик завершил сезон-2022 очередной победой.

Триумф стал для Ферстаппена 15-м в нынешнем году. Ранее Макс побил рекорд «Формулы-1», принадлежавший Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю. Немецкие пилоты выиграли по 13 гонок в 2004 и 2013 годах, соответственно.

Ферстаппен выиграл чемпионат с отрывом в 146 очков от из .

Леклер вырвал у Переса второе место в чемпионате мира, Феттель завершил карьеру в «Ф-1»

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