Ферстаппен выиграл 15-ю гонку за сезон, улучшив рекорд «Формулы-1»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил сезон-2022 очередной победой.
Триумф стал для Ферстаппена 15-м в нынешнем году. Ранее Макс побил рекорд «Формулы-1», принадлежавший Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю. Немецкие пилоты выиграли по 13 гонок в 2004 и 2013 годах, соответственно.
Ферстаппен выиграл чемпионат с отрывом в 146 очков от Шарля Леклера из «Феррари».
Леклер вырвал у Переса второе место в чемпионате мира, Феттель завершил карьеру в «Ф-1»
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