  • «Балтика» обыграла «Спартак» в меньшинстве, красная Талалаеву за неприличный жест, Большунов толкнул соперника в спину, три ассиста Кучерова, Пиастри выиграл спринт и поул и другие новости
«Балтика» обыграла «Спартак» в меньшинстве, красная Талалаеву за неприличный жест, Большунов толкнул соперника в спину, три ассиста Кучерова, Пиастри выиграл спринт и поул и другие новости

1. «Балтика» победила «Спартак», час играя в меньшинстве – 1:0! Манелова и Талалаева удалили (тренера – за неприличный жест после аплодисментов судье), Титков забил победный гол. Для красно-белых это первое поражение при Романове. «Балтика» уже трижды подряд всухую обыграла «Спартак».

ЦСКА обыграл «Оренбург» дома – 2:0. Хотулев забил в свои ворота, Мусаев – в чужие. Счет мог быть и разгромным, если бы не не сомнительное решение судьи за секунды до третьего гола.

«Акрон» в условиях сильнейшего тумана уступил «Пари НН» – 1:2. Даже 245-й гол Дзюбы не помог.

2. НХЛ. Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграл «Рейнджерс» (4:1). Все результаты дня – здесь

3. «Ман Сити» едва не упустил победу над «Лидсом», но выиграл – 3:2. После матча тренер «Лидса» Фарке обвинил Доннарумму в симуляции травмы для затяжки времени. В других матчах 13-го тура АПЛ «Ньюкасл» разгромил «Эвертон» (4:1), «Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму» (1:2).

4. «Барселона» в день 126-летия обыграла «Алавес» (3:1), «Атлетико» победил «Овьедо» (2:0).

5. В Fonbet КХЛ «Автомобилист» был сильнее «Сибири» (4:2) в гостях, «Металлург» переиграл «Барыс» (5:2), «Спартак» победил «Ладу» (5:4).

6. НБА. 35 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» справиться с «Клипперс», бросок Сиакама на последних секундах принес «Индиане» победу над «Чикаго» и другие результаты

7. Большунов толкнул Бакурова в спину после 1/2 финала спринта на Кубке России по лыжам в Кировске – тот упал и потом хромал. За это Александра дисквалифицировали, но только на уже состоявшуюся гонку. Гонку выиграл Митрошин, Горбунов – 2-й, Терентьев – 3-й. У женщин лучшей в спринте стала Фалеева.

Клэбо выиграл классический спринт на Кубке мира, Валнес – 2-й, Эвенсен – 3-й.

8. Гран-при «Формулы-1» в Катаре. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й. Пиастри победил и в квалификации, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й.

9. «Милан» обыграл «Лацио» (1:0) в рамках 13-го тура Серии А. В концовке игры решил решил не ставить пенальти в пользу римлян. «Ювентус» обыграл «Кальяри» (2:1), Йылдыз сделал дубль.

10. В Бундеслиге «Бавария» одолела «Санкт-Паули» (3:1), «Дортмунд» победил «Байер» (2:1).

11. ЭСК поддержала решения арбитра Карасева в дерби – не давать пенальти за стыки Дивеева с Зобниным, Максименко с Круговым и засчитать гол после контакта Дмитриева с Акинфеевым в игре «Спартак» – ЦСКА.

12. «Монако» обыграл «ПСЖ» в 14-м туре Лиги 1 – 1:0. Головин отдал победный ассист, Сафонов остался в запасе, а его конкурента Шевалье едва не травмиировали. Другие результаты тура – здесь.

13. Женская сборная Франции победила в эстафете на Кубке мира по биатлону, Италия – 2-я, Чехия – 3-я. У мужчин выиграла сборная Норвегии, Франция – 2-я, Швеция – 3-я. Смольский победил в спринте на Кубке России, Поварницын – 2-й, Бабиков – 3-й, Серохвостов – 4-й, Латыпов – 7-й.

14. СКА намерен обменять Голдобина – летом его подписали на три года. Форвард не играл за команду с 12 ноября.

15. Винисиус и инфлюенсер Фонсека отметили месяц новых отношений – игрок подарил девушке огромный букет красных роз. Вингер «Реала» и Вирджиния расходились и сошлись снова.

Цитаты дня.

Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»

Яна Батыршина: «Не считаю нужным, что мужчина должен еще платить зарплату жене. Он автоматически обеспечивает жену полностью»

Роднина про Fan ID: «Ничего страшного нет, чтобы появился в других видах спорта. Чего наш народ так возмутился? Не знаю решений Дегтярева, которые нанесли бы ущерб»

«Нести чепуху – стиль «Ред Булл». Ландо Норрис о том, что Ферстаппен «с легкостью» выиграл бы титул в «Макларене»

Ларионов-младший про 28% на вбрасываниях: «У нас другая информация – там написано ближе к 50%. Нам прислали другую статистику»

Гусев о Карпине в «Динамо»: «Это как с Моуриньо – с «Порту» и «Интером» выигрывал, а в других командах не получается. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло»

Коростелев о Большунове: «И вот это гордость страны?»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25331 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
