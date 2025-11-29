Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери
Талалаев получил красную карточку в матче со «Спартаком».
Андрей Талалаев удален в первом тайме игры со «Спартаком» в 17-м туре Мир РПЛ.
На 32-й минуте Владислав Саусь на фланге сбил Маркиньоса Косту, и главный судья Кирилл Левников зафиксировал нарушение правил. Главный тренер «Балтики» начал аплодировать арбитру и был предупрежден.
Талалаев, отвернувшись, выругался и продемонстрировал неприличный жест: поднимая правую руку, хлопнул левой по ее локтевому сгибу. После этого Левников удалил 53-летнего специалиста.
Болельщики отреагировали на это оскорбительной кричалкой про судью.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
