  • Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери
Фото
167

Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери

Талалаев получил красную карточку в матче со «Спартаком».

Андрей Талалаев удален в первом тайме игры со «Спартаком» в 17-м туре Мир РПЛ.

На 32-й минуте Владислав Саусь на фланге сбил Маркиньоса Косту, и главный судья Кирилл Левников зафиксировал нарушение правил. Главный тренер «Балтики» начал аплодировать арбитру и был предупрежден.

Талалаев, отвернувшись, выругался и продемонстрировал неприличный жест: поднимая правую руку, хлопнул левой по ее локтевому сгибу. После этого Левников удалил 53-летнего специалиста.

Болельщики отреагировали на это оскорбительной кричалкой про судью.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25339 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
