⚡️ Кубок мира. Женская сборная Франции победила в эстафете, Италия – 2-я, Чехия – 3-я
29 ноября на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла женская эстафета. Победу одержала сборная Франции.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Эстафета
1. Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) – 1:11.17,9 (0+8)
2. Италия (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер) – 13,8 (1+9)
3. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова) – 30,8 (0+8)
4. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Анна Магнуссон, Элла Халварссон, Ханна Оберг) – 45,5 (2+10)
5. Австрия (Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер, Анна Гандлер, Анна Андексер) – 1.31,8 (1+12)
6. Финляндия (Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен, Суви Минккинен) – 2.09,2 (1+9)
7. Швейцария (Эми Басерга, Аита Гаспарин, Лидия Меттлер, Лена Хекки-Гросс) – 2.17,5 (0+8)
8. Словакия (Эма Капустова, Паулина Батовская-Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Зузана Ременова) – 2.37,9 (0+6)...
10. Польша (Наталия Сидорович, Камила Жук, Анна Монка, Йоанна Якела) – 2.56,7 (1+10)
11. Германия (Ванесса Фойгт, Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Франциска Пройс) – 3.16,2 (3+10)...
13. Норвегия (Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеэйде) – 4.00,7 (4+14)...
15. Украина (Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Алена Городна, Александра Меркушина) – 4.45,8 (0+8)