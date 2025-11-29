207

⚡️ Кубок мира. Женская сборная Франции победила в эстафете, Италия – 2-я, Чехия – 3-я

Женская сборная Франции выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону.

29 ноября на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла женская эстафета. Победу одержала сборная Франции.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Эстафета

1. Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) – 1:11.17,9 (0+8)

2. Италия (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер) – 13,8 (1+9)

3. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова) – 30,8 (0+8)

4. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Анна Магнуссон, Элла Халварссон, Ханна Оберг) – 45,5 (2+10)

5. Австрия (Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер, Анна Гандлер, Анна Андексер) – 1.31,8 (1+12)

6. Финляндия (Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен, Суви Минккинен) – 2.09,2 (1+9)

7. Швейцария (Эми Басерга, Аита Гаспарин, Лидия Меттлер, Лена Хекки-Гросс) – 2.17,5 (0+8)

8. Словакия (Эма Капустова, Паулина Батовская-Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Зузана Ременова) – 2.37,9 (0+6)...

10. Польша (Наталия Сидорович, Камила Жук, Анна Монка, Йоанна Якела) – 2.56,7 (1+10)

11. Германия (Ванесса Фойгт, Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Франциска Пройс) – 3.16,2 (3+10)...

13. Норвегия (Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеэйде) – 4.00,7 (4+14)...

15. Украина (Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Алена Городна, Александра Меркушина) – 4.45,8 (0+8)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
