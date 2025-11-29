Матч окончен
«Байер» уступил «Боруссии» Дортмунд – 1:2. Забили Ансельмино, Адейеми и Кофан
«Байер» проиграл «Боруссии» Дортмунд.
«Байер» уступил «Боруссии» Дортмунд (1:2) в 12-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Бай-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Аарон Ансельмино открыл счет на 41-й минуте. Карим Адейеми забил на 65-й. Кристьян Кофан отыграл один мяч на 83-й.
Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 17:30, Бай-Арена
Завершен
1 - 2
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
