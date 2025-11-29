6

«Байер» уступил «Боруссии» Дортмунд – 1:2. Забили Ансельмино, Адейеми и Кофан

«Байер» проиграл «Боруссии» Дортмунд.

«Байер» уступил «Боруссии» Дортмунд (1:2) в 12-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Бай-Арене».

Аарон Ансельмино открыл счет на 41-й минуте. Карим Адейеми забил на 65-й. Кристьян Кофан отыграл один мяч на 83-й.

Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 17:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 2
Боруссия Д
Матч окончен
Алеиш Гарсия
90’
+4’
90’
Брандт   Чуквуэмека
90’
Нмеча   Бенсебайни
Поку   Телла
88’
Андрих   Куанса
88’
88’
Ян Коуто
  Кофан
83’
82’
Фабиу Силва
80’
Адейеми   Беллингем
80’
Рюэрсон   Ян Коуто
Хофманн   Эчеверри
74’
Тилльман   Терье
74’
65’
  Адейеми
Шик   Кофан
63’
61’
Гирасси   Фабиу Силва
54’
Рюэрсон
2тайм
Перерыв
41’
  Ансельмино
Тапсоба
40’
Тилльман
30’
11’
Н. Шлоттербек
Байер
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Хофманн, Шик
Запасные: Сарко, Телла, Терье, Бен-Сегир, Кофан, Ломб, Эчеверри, Куанса, Белосьян
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Забитцер, Нмеча, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Ян Коуто, Гросс, Чуквуэмека, Фабиу Силва, Беллингем, Джан, Дюранвиль, Майер, Бенсебайни
