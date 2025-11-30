  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» выиграл 7-й матч подряд, дальше – «Барса». Сегодня – 2:0 с «Овьедо», Серлот сделал дубль
5

«Атлетико» выиграл 7-й матч подряд, дальше – «Барса». Сегодня – 2:0 с «Овьедо», Серлот сделал дубль

«Атлетико» обыграл «Реал Овьедо» в 14-м туре Ла Лиги.

«Атлетико» победил «Реал Овьедо» (2:0) в 14-м туре Ла Лиги. 

Игра проходила на стадионе «Метрополитано».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Александр Серлот забил на 16-й и 25-й минутах.

Команда Диего Симеоне выиграла 7 матчей подряд. В следующем туре «матрасники» сыграют с «Барселоной» на выезде.

Ла Лига Испания. 14 тур
29 ноября 20:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
2 - 0
Реал Овьедо
Матч окончен
Н. Гонсалес   Хименес
87’
82’
Хассан   Илич
82’
Коломбатто   Рейна
Коке   Распадори
75’
75’
Касорла   Эджариа
74’
Рондон   Форес
Серлот   Альварес
63’
Гризманн   Барриос
63’
61’
Карму   Кальво
54’
Карму
Алекс Баэна   Симеоне
46’
2тайм
Перерыв
  Серлот
26’
  Серлот
16’
Атлетико
Облак, Н. Гонсалес, Молина, Ганцко, Лангле, Пубиль, Алекс Баэна, Коке, Галлахер, Серлот, Гризманн
Запасные: Симеоне, Эскивель, Галан, Хименес, Руджери, Барриос, Кардозо, Альмада, Мартин, Муссо, Альварес, Распадори
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Начо Видаль, Дендонкер, Коломбатто, Виньяс, Касорла, Хассан, Рондон
Запасные: Байи, Илич, Брекало, Эджариа, Кальво, Pablo Menéndez Agudín, Рейна, Молдован, Сибо, Форес, Лукас Аихадо, Луэнго
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25335 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoРеал Овьедо
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoАлександр Серлот
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
6 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
25 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
36 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
36 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
36 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
37 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
51 минуту назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
6 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
21 минуту назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
33 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
36 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
41 минуту назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09