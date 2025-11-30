Матч окончен
«Атлетико» выиграл 7-й матч подряд, дальше – «Барса». Сегодня – 2:0 с «Овьедо», Серлот сделал дубль
«Атлетико» обыграл «Реал Овьедо» в 14-м туре Ла Лиги.
Александр Серлот забил на 16-й и 25-й минутах.
Команда Диего Симеоне выиграла 7 матчей подряд. В следующем туре «матрасники» сыграют с «Барселоной» на выезде.
Ла Лига Испания. 14 тур
29 ноября 20:00, Метрополитано
Завершен
2 - 0
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
