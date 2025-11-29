Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»

Мама Елены Костылевой резко высказалась о Евгении Плющенко.

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой , считает, что Евгений Плющенко не сможет добиться успеха со спортсменкой без ее помощи.

«Знала, но не думала, что он настолько дурак! Что не хочет встать рядом с Тутберидзе вровень при помощи моей Лены... И это было бы легко. Учитывая, какой уровень набрала Лена у него в конце сезона.

Я держала ее в узде. Вес, послушание, желание тренироваться, работоспособность... А он вкладывал свои знания и свой труд в Лену. Прыжки у Лены в конце сезона были просто феноменальные.

Осталось подключить скользиста и хореографа. И машина отбора «золота» у всех была в его гараже. Но он почему-то решил, что справится с «головой» Лены сам. Это он зря. У нее характер гораздо круче его.

А теперь, чтоб Ленины мозги собрать и поставить «вагонетку на рельсы», нужен такой тренер, как Тутберидзе . Или ему стать ей», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.

