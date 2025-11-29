Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»
Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой, считает, что Евгений Плющенко не сможет добиться успеха со спортсменкой без ее помощи.
«Знала, но не думала, что он настолько дурак! Что не хочет встать рядом с Тутберидзе вровень при помощи моей Лены... И это было бы легко. Учитывая, какой уровень набрала Лена у него в конце сезона.
Я держала ее в узде. Вес, послушание, желание тренироваться, работоспособность... А он вкладывал свои знания и свой труд в Лену. Прыжки у Лены в конце сезона были просто феноменальные.
Осталось подключить скользиста и хореографа. И машина отбора «золота» у всех была в его гараже. Но он почему-то решил, что справится с «головой» Лены сам. Это он зря. У нее характер гораздо круче его.
А теперь, чтоб Ленины мозги собрать и поставить «вагонетку на рельсы», нужен такой тренер, как Тутберидзе. Или ему стать ей», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.
Такую цену не платил за победы еще ни один ребенок. О ситуации с Леной Костылевой