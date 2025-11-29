Ларионов-младший про 28% на вбрасываниях: «У нас другая информация – там написано ближе к 50%. Нам прислали другую статистику»
Игорь Ларионов-младший: работаем над вбрасываниями.
Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший прокомментировал свои показатели на вбрасываниях в этом сезоне.
По данным официального сайта КХЛ, форвард выигрывает в среднем 28,4% вбрасываний (44 из 155).
«У нас другая информация, поэтому не могу ничего сказать. Там написано было ближе к 50%. Нам другую статистику прислали. Над вбрасываниями, конечно, работаем.
Все работают, все стараются. Пытаемся становиться лучше, но сложно комментировать, поскольку вы говорите одни цифры, а наши аналитики – другие.
Поэтому тяжело пока понять», – заявил Игорь Ларионов-младший.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
