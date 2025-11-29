Мусаев столкнулся с голкипером «Оренбурга» и лежа отдал передачу Кармо – бразилец забил. Судья Абросимов назначил пенальти в пользу ЦСКА, а после повтора отменил: «Вратарь играет в мяч»

Судья дал ЦСКА пенальти, а затем изменил решение.

Судья Иван Абросимов передумал назначать пенальти в ворота «Оренбурга ».

На 92-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев вышел один на один с голкипером Богданом Овсянниковым и попытался его обыграть. Мяч попал вратарю в ногу и отскочил в руку форварду, при этом Мусаев столкнулся с соперником и упал. Уже лежа на газоне, игрок ЦСКА отдал передачу Энрике Кармо , и бразилец забил.

Главный судья дал свисток перед ударом Кармо и назначил пенальти. Затем Абросимов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отправился смотреть повтор и изменил решение.

«Вратарь играет в мяч, нет пенальти, спорный мяч», – объявил рефери.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»